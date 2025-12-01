Virtuale Virtusoso Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Virtuale Virtusoso

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Exploration artistique expérimentale mêlant art du cirque, poésie et musique. Tout public à partir de 8 ans. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

