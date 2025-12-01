Virtuale Virtusoso Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Virtuale Virtusoso Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 13 décembre 2025.
Virtuale Virtusoso
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Exploration artistique expérimentale mêlant art du cirque, poésie et musique. Tout public à partir de 8 ans. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
English : Virtuale Virtusoso
L’événement Virtuale Virtusoso Le Creusot a été mis à jour le 2025-12-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)