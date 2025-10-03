Vis ma vie ! Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne Bénesse-Maremne

Vis ma vie ! Vendredi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne Landes

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Vous voulez explorez les coulisses de votre médaithèque ? Nous vous propospons de vous asseoir dans notre fauteuil, d’effectuer les prêts-retours, de vous essayer au rangement, couvrir un livre, équiper un jeu…

Bibliothèque municipale De Benesse-Maremne 203 RUE DES ECOLES 40230 Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558725378 https://benesse-maremne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenesseMaremne Parking devant la médiathèque, une place PMR

