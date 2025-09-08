Vis ma vie de berger Arette

Vis ma vie de berger Arette lundi 8 septembre 2025.

Cabane d’Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

À partir de 17h30, embarquez pour une expérience unique et immersive au rythme des bergers pyrénéens.

Partagez un moment rare partez chercher les brebis en estive, participez à leur tri, assistez à la traite et découvrez les secrets de la fabrication du fromage fermier. Apprenez tout sur les chèvres, les brebis, les chiens de troupeau… et le quotidien passionné de celles et ceux qui perpétuent ce savoir-faire ancestral.

Au programme rencontre avec les animaux et immersion dans la vie pastorale, explications sur le métier de berger et la fabrication artisanale du fromage, participation aux gestes du quotidien (tri, traite, soins…)

Et pour conclure cette soirée comme il se doit un repas fermier généreux et convivial !

Informations pratiques

Prévoir tenue adaptée pour marcher et vêtements chauds pour la soi

Les animaux ne sont pas admis. .

Cabane d’Arlas Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

