Vis ma vie de berger Arette
Vis ma vie de berger Arette lundi 17 août 2026.
Arette
Vis ma vie de berger
Cabane d’Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:30:00
fin : 2026-08-17 21:00:00
Date(s) :
2026-08-17
À partir de 17h30, embarquez pour une expérience unique et immersive au rythme des bergers pyrénéens.
Partagez un moment rare partez chercher les brebis en estive, participez à leur tri, assistez à la traite et découvrez les secrets de la fabrication du fromage fermier. Apprenez tout sur les chèvres, les brebis, les chiens de troupeau… et le quotidien passionné de celles et ceux qui perpétuent ce savoir-faire ancestral.
Au programme rencontre avec les animaux et immersion dans la vie pastorale, explications sur le métier de berger et la fabrication artisanale du fromage, participation aux gestes du quotidien (tri, traite, soins…)
Et pour conclure cette soirée comme il se doit un repas fermier généreux et convivial !
Informations pratiques
A La Pierre Saint-Martin, à partir de 17h30.
Prévoir tenue adaptée pour marcher et pour la soirée.
Les animaux ne sont pas admis. .
Cabane d’Arlas Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
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English : Vis ma vie de berger
L’événement Vis ma vie de berger Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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