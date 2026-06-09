Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Refuge Lescun vendredi 14 août 2026.

Lescun

Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Profiter de la découverte du pastoralisme avec vis ma vie de berger . Le public aura l’occasion de mieux comprendre le métier de berger, le rôle des troupeaux dans l’entretien des paysages, ainsi que les enjeux environnementaux et culturels liés à cette activité. Au programme Rendez-vous au parking du refuge de l’aberouat. Mini transhumance avec démonstration d’un chien de troupeau , lecture du paysage, échnages avec les berger.ères , découverte des chiens de protection et des brebis . .

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 47 19

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English : Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées

L’événement Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Lescun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn