Vis ma vie de bibliothécaire Bibliothèque Georges Brassens Chambéry

Vis ma vie de bibliothécaire 3 et 4 octobre Bibliothèque Georges Brassens Savoie

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez découvrir le métier de bibliothécaire et prenez notre place durant Biblis en folies !

Ateliers – visite pour découvrir les coulisses de votre médiathèque, ses services, son fonctionnement. L’occasion de poser aussi toutes les questions qui vous trottent dans la tête :

Comment sont sélectionnés les livres ? Est-ce que les bibliothécaires passent leur journée à lire ?

Bibliothèque Georges Brassens 401 Rue du pré de l’âne 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479722581 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Biblis en folie 2025

© Ministère de la Culture