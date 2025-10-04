vis ma vie de bibliothécaire médiathèque municipale Baulon

vis ma vie de bibliothécaire médiathèque municipale Baulon samedi 4 octobre 2025.

vis ma vie de bibliothécaire Samedi 4 octobre, 10h30 médiathèque municipale Ille-et-Vilaine

gratuit, nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

vis ma vie de bibliothécaire pour les enfants dès 8 ans. Créneaux de 30 minutes

médiathèque municipale 4 rue Philippe 35580 Baulon Baulon 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 02-99-85-33-80 https://www.bibliothequesdesvallons.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@baulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}] médiathèque parking

vis ma vie de bibliothécaire pour les enfants dès 8 ans. Créneaux de 30 minutes