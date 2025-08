Vis ma vie de Bûcheron à Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins

Découvrez la gestion forestière et les travaux de la forêt aux côtés des professionnels de la filière…

Forestons!, Boisloco, Kloros, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire et Fibois Centre-Val de Loire vous donnent rendez-vous le mercredi 10 septembre 2025 de 14h30 à 17h en forêt de Druadan à Cléré-les-Pins (37) pour découvrir la gestion forestière et les travaux de la forêt aux côtés des professionnels de la filière, en assistant à des travaux de coupe réalisés dans le cadre du Plan de Gestion Durable de la forêt. Ces coupes ont pour but premier d’ouvrir des cloisonnements d’exploitation, qui seront entretenus et utilisés dans le temps long. Ces cloisonnements permettront le passage des engins forestiers en impactant une surface forestière réduite. Elles permettront également d’améliorer le peuplement en coupant des arbres au profit des plus beaux et vigoureux. .

English :

Discover forest management and forestry work alongside industry professionals…

German :

Entdecken Sie die Forstwirtschaft und die Waldarbeit an der Seite von Fachleuten aus der Branche…

Italiano :

Scoprite di più sulla gestione delle foreste e sul lavoro forestale insieme a professionisti del settore…

Espanol :

Obtenga más información sobre la gestión forestal y el trabajo forestal junto a profesionales del sector…

