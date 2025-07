Vis ma Vie de Bûcheron… et de Forestier Hameau de Charron Plateau d’Hauteville

Vis ma Vie de Bûcheron… et de Forestier

Hameau de Charron 481 rte du Colombier Plateau d’Hauteville Ain

Début : Vendredi 2025-08-01 09:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

2025-08-01

Vis ma vie de Bûcheron

Découvrir les forêts de votre région autrement, ça vous tente ? Embarquez tout l’été pour des balades pédagogiques gratuites et ouvertes à tous !

Hameau de Charron 481 rte du Colombier Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 valerie.chevallon@gmail.com

English :

Live my life as a woodcutter

Would you like to discover the forests of your region in a different way? Join us all summer long for free educational walks open to all!

German :

Lebe mein Leben als Holzfäller

Möchten Sie die Wälder Ihrer Region auf eine andere Art und Weise entdecken? Nehmen Sie den ganzen Sommer über an kostenlosen pädagogischen Wanderungen teil, die für alle offen sind!

Italiano :

Vivere la mia vita da boscaiolo

Volete scoprire i boschi della vostra regione in modo diverso? Unitevi a noi per tutta l’estate per passeggiate didattiche gratuite e aperte a tutti!

Espanol :

Vivir mi vida como leñador

¿Le gustaría descubrir los bosques de su región de una forma diferente? Acompáñenos durante todo el verano en paseos didácticos gratuitos y abiertos a todos

