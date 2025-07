Vis ma vie de Bûcheron La Chapelle-en-Vercors

Vis ma vie de Bûcheron La Chapelle-en-Vercors vendredi 11 juillet 2025.

Vis ma vie de Bûcheron

Secteur Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : Vendredi 2025-07-11 09:30:00

fin : 2025-07-11 12:30:00

2025-07-11 2025-08-01 2025-08-08

Glissez vous dans la peau d’un bûcheron et d’un forestier !



Partez à la rencontre des professionnels de la forêt le temps d’une demi-journée abattage, ébranchage, débardage, …



Sur inscription

Secteur Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 54 info@vercors-drome.com

English :

Slip into the shoes of a lumberjack and forester!



Spend half a day meeting forestry professionals: felling, delimbing, skidding, etc.



Registration required

German :

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Holzfällers und Försters!



Begegnen Sie einen halben Tag lang den Waldarbeitern: Fällen, Entasten, Holzrücken, …



Auf Anmeldung

Italiano :

Calatevi nei panni di un boscaiolo e di un guardaboschi!



Trascorrete una mezza giornata a contatto con i professionisti della silvicoltura: abbattimento, delimitazione, scarifica, ecc.



Registrazione obbligatoria

Espanol :

Métete en la piel de un leñador y guardabosques



Pasa medio día conociendo a profesionales de la silvicultura: tala, desramado, derribo, etc.



Inscripción obligatoria

