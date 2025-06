Vis ma vie de Bûcheron, secteur Thiers Thiers 23 juillet 2025 09:30

Puy-de-Dôme

Vis ma vie de Bûcheron, secteur Thiers Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 09:30:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Glissez-vous dans la peau d’un bûcheron et d’un forestier avec Vis ma vie de Bûcheron le 30 juillet.

.

Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 57 57

English :

Slip into the shoes of a lumberjack and forester with Vis ma vie de Bûcheron on July 30.

German :

Schlüpfen Sie am 30. Juli in Vis ma vie de Bûcheron in die Haut eines Holzfällers und Forstwirts.

Italiano :

Il 30 luglio, con Vis ma vie de Bûcheron, ci si cala nei panni di un boscaiolo e di un guardaboschi.

Espanol :

Métase en la piel de un leñador y guardabosques con Vis ma vie de Bûcheron el 30 de julio.

L’événement Vis ma vie de Bûcheron, secteur Thiers Thiers a été mis à jour le 2025-06-20 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez