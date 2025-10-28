Vis ma vie… de duc – Visite guidée en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Vis ma vie… de duc – Visite guidée en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 15:30 – 17:00

Gratuit : non 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Cette visite en famille ponctuée de jeux permet de parcourir le château médiéval et de découvrir une journée à la cour du duc de Bretagne François II, du matin jusqu’au banquet du soir. Pour adultes et enfants entre 6 et 12 ans.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 enfants maximum) Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/