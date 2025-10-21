Vis ma vie… de duc – Visite guidée en famille Château des ducs de Bretagne Nantes

Vis ma vie… de duc – Visite guidée en famille Château des ducs de Bretagne Nantes mardi 21 octobre 2025.

Vis ma vie… de duc – Visite guidée en famille 21 – 31 octobre Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique

2,50 € / 4 € / 7 € / 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T15:30:00 – 2025-10-21T17:00:00

Fin : 2025-10-31T15:30:00 – 2025-10-31T17:00:00

Cette visite en famille ponctuée de jeux permet de parcourir le château médiéval et de découvrir une journée à la cour du duc de Bretagne François II, du matin jusqu’au banquet du soir.

Pour adultes et enfants entre 6 et 12 ans.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 enfants maximum)

Durée : 1h30

Château des ducs de Bretagne 4, place Marc Elder 44 000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/ »}]

VIsite guidée