Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour. Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour.

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

A l’occasion de la Journée Internationale des guides conférenciers, venez découvrir l’envers du décor de ce métier passionnant. Durant 1h, vous accompagnerez une guide conférencière de la ville d’Auxerre et découvrirez avec elle les coulisses de la création d’une visite guidée. .

