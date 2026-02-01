Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour. Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour. Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre samedi 21 février 2026.
Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour.
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21
A l’occasion de la Journée Internationale des guides conférenciers, venez découvrir l’envers du décor de ce métier passionnant. Durant 1h, vous accompagnerez une guide conférencière de la ville d’Auxerre et découvrirez avec elle les coulisses de la création d’une visite guidée. .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour.
L’événement Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d’un jour. Auxerre a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Auxerrois