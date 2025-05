Vis mon sport au Golf des Templiers – Ivry-le-Temple, 18 mai 2025 14:00, Ivry-le-Temple.

Oise

Vis mon sport au Golf des Templiers 7 Rue de la Commanderie Ivry-le-Temple Oise

Compétition golf/kung fu entre l’école de golf des templiers et l’école du dragon de Chambly. Défilé du dragon compétition mixte golf / kung fu initiation Qi Gong goûter et remise des prix venez profiter d’une après-midi nature et soutenir les jeunes sportifs dans une ambiance conviviale. 00 .

7 Rue de la Commanderie

Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France +33 6 27 44 66 99 st248168@gmail.com

