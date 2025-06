Vis ta plage Capbreton 14 juillet 2025 10:30

Landes

Vis ta plage Poste de secours Santocha Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 10:30:00

fin : 2025-07-14 11:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Initiez-vous aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes face à l’océan avec les Nageurs Sauveteurs de Capbreton.

Gratuit

Réservation sur capbreton.festik.net

Initiez-vous aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes face à l’océan avec les Nageurs Sauveteurs de Capbreton.

Gratuit

Réservation sur capbreton.festik.net .

Poste de secours Santocha

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Vis ta plage

Learn life-saving techniques and good ocean reflexes with Capbreton’s lifeguards.

Free

Reservations on: capbreton.festik.net

German : Vis ta plage

Führen Sie sich mit den Rettungsschwimmern von Capbreton in die lebensrettenden Maßnahmen und die richtigen Reflexe im Angesicht des Ozeans ein.

Kostenlos

Reservierung unter: capbreton.festik.net

Italiano :

Imparate le tecniche di salvataggio e i riflessi del mare con i bagnini di Capbreton.

Gratuito

Prenota su: capbreton.festik.net

Espanol : Vis ta plage

Aprende técnicas de salvamento y buenos reflejos oceánicos con los socorristas de Capbreton.

Gratis

Reserva en: capbreton.festik.net

L’événement Vis ta plage Capbreton a été mis à jour le 2025-06-23 par OTI LAS