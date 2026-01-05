Visages d’artistes. De Gustave Courbet à Annette Messager Petit Palais Paris

Visages d’artistes. De Gustave Courbet à Annette Messager

Le Petit Palais revisite la thématique du portrait et de l’autoportrait d’artiste en présentant une large sélection d’oeuvres du XIXe siècle mêlant peinture, sculpture, arts graphiques, photographie et arts décoratifs.

English : Visages d’artistes De Gustave Courbet à Annette Messager

The Petit Palais revisits the theme of the portrait and the artist?s self-portrait, presenting a wide selection of 19th-century works combining painting, sculpture, graphic arts, photography and decorative arts.

