Visages de Crest Exposition peinture temporaire Crest

Visages de Crest Exposition peinture temporaire Crest samedi 4 octobre 2025.

Visages de Crest Exposition peinture temporaire

Café de la gare Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04

En mai 2025 j’ai proposé à 10 personnes habitant Crest de faire connaissance en peignant leur portrait. Venez découvrir ces portraits, ainsi que vos voisins et voisines sous un nouveau jour.

Sur place frites et buvette.

.

Café de la gare Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 99 09 kristian2@wanadoo.fr

English :

In May 2025, I invited 10 Crest residents to get to know each other by painting their portraits. Come and discover these portraits, and your neighbors, in a whole new light.

French fries and refreshments available.

German :

Im Mai 2025 habe ich 10 Personen, die in Crest wohnen, vorgeschlagen, sich kennenzulernen, indem sie ihr Porträt malen. Kommen Sie und entdecken Sie diese Porträts sowie Ihre Nachbarn und Nachbarinnen in einem neuen Licht.

Vor Ort Pommes frites und Erfrischungsgetränke.

Italiano :

Nel maggio 2025 ho invitato 10 residenti del Crest a conoscersi dipingendo i loro ritratti. Venite a scoprire questi ritratti e i vostri vicini sotto una nuova luce.

Patatine e rinfreschi a disposizione.

Espanol :

En mayo de 2025, invité a 10 vecinos de Crest a conocerse pintando sus retratos. Venga a descubrir estos retratos y a sus vecinos bajo una nueva luz.

Patatas fritas y refrescos disponibles.

L’événement Visages de Crest Exposition peinture temporaire Crest a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme