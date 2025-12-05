Visages de la déesse – Danses indiennes Théâtre Mandapa Paris Vendredi 5 décembre, 20h30 20/15/10

Danse et poésie pour célébrer la Déesse sous ces différents aspects, dansés soit avec les codes du Bharatanatyam ou ceux du Kathakali.

Danse et poésie pour célébrer la Déesse sous ces différents aspects, dansés soit avec les codes du Bharatanatyam ou ceux du Kathakali.

Cette Déesse, qu’elle soit Parvati, Meenasksi, Annapurna, Ardhanarishvara, Durga, Kali, est Une.

Elle nous entraîne sur des chemins énergétiques très différents, et nous fait passer par des états de corps qui sont un voyage dans le « monde des apparences », qui laissera peut-être transparaitre la lueur du « sans nom et sans forme ».

Shakuntala a étudié le Bharatanatyam à Madras pendant 18 ans, auprès du grand maître Sri V.S. Muthuswamy Pillaï

Depuis des décennies, elle se produit, crée et enseigne aussi bien en Inde qu’à travers le monde et s’attache à rendre accessible la beauté de cet art aux publics les plus variés. Pour cela, elle introduit la parole dans ses spectacles pour conter les histoires et va même jusqu’à conter en dansant.

Elle explore aussi de nouvelles formes contemporaines à partir du vocabulaire très riche de cette danse. Depuis neuf ans, elle pratique aussi le théâtre sanskrit du Kérala, ancêtre du Kathakali : le Kudiyattam et le Nanyar koothu et se produit dans ces deux styles en Inde.

Annie Rumani a eu deux maitres en Inde: c’est avec le maître Sadanam Balakrishnan qu’elle a réalisé deux pièces originales qui ne font pas partie du répertoire de Kathakali : « Devi Mahatmya » et « Hommage à la déesse ».

Ce sont des épisodes sur des textes de la « Devi » et des Poésies tirées de « Anandalahari » traduit par Alain Porte qui seront jouées. Par ailleurs, Annie fait partie du trio des Kathakali Girls pour le spectacle « le Chant du pied, Voyage en Kathakalie » Elle a aussi joué dans la pièce « Electre des bas fonds » mis en scène et écrite par Simon Abkarian qui a reçu 3 Molières.

Elle crée par ailleurs des Contes dansés, toujours reliés à l’Inde et son cortège de récits mythologiques et d’histoires populaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T22:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/visages-de-la-deesse-shakuntala-et-annie-rumani 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00