Visages et feuillages dans l’architecture du XIIIe siècle Chapelle Templière de Libdeau Toul

Visages et feuillages dans l’architecture du XIIIe siècle Chapelle Templière de Libdeau Toul samedi 20 septembre 2025.

Visages et feuillages dans l’architecture du XIIIe siècle 20 et 21 septembre Chapelle Templière de Libdeau Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Catherine Luzi, céramiste, a eu un coup de foudre pour la figure du visage feuillu, figure antique qui réapparaît au XIIIᵉ siècle dans le décor des monuments religieux et civils. Elle le décline en grès, brut ou émaillé, mais aussi en dessin, en mosaïque… L’homme vert entrera en connivence avec les décors sculptés des clés de voûte de la chapelle de Libdeau.

Vous découvrirez également des reproductions d’éléments architecturaux « Art nouveau », réalisées dans le cadre de la restauration de la façade d’une maison à Nancy, ainsi que des créations céramiques contemporaines.

Chapelle Templière de Libdeau Lieu-dit Ferme de Libdeau, D611, 54200 Toul Toul 54200 Croix de Metz Régina Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 24 77 87 28 http://libdeau.fr https://www.facebook.com/La-chapelle-de-Libdeau-246406095388163/;https://twitter.com/libdeau La chapelle de Libdeau est la seule chapelle de commanderie de Lorraine ayant conservé la plus grande partie de sa structure d’origine, en particulier ses voûtes en ogive. Son architecture, datée du XIIIᵉ siècle, se situe à la transition du roman et du gothique lorrains, et présente des signes discrets laissant penser qu’elle a pu profiter de la proximité du chantier de la cathédrale de Toul. Sa rosace, en particulier, lui confère une noble allure. La chapelle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1995. Automobile — Coordonnées GPS : 48.714346 | 5.918458

Catherine Luzi, céramiste, a eu un coup de foudre pour la figure du visage feuillu, figure antique qui réapparaît au XIIIᵉ siècle dans le décor des monuments religieux et civils. Elle le décline en …

© Yolande Guerber