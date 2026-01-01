Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta Office de tourisme Sainte-Menehould
Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-02-15 12:00:00
2026-01-24
Tout public
Autodidacte , je peins depuis toujours mais quand j’ai rencontré l’aquarelle, j’ai su que j’avais trouvé mon moyen d’expression.
Très sensible aux lumières et aux couleurs , j’essaie de faire sentir mes émotions.
Mes outils pour peindre mes yeux, mon cerveau, mon cœur et ma main.
Paroles de mon mentor Maryse De May. .
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
