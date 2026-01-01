Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta Office de tourisme Sainte-Menehould

Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta

Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Autodidacte , je peins depuis toujours mais quand j’ai rencontré l’aquarelle, j’ai su que j’avais trouvé mon moyen d’expression.

Très sensible aux lumières et aux couleurs , j’essaie de faire sentir mes émotions.

Mes outils pour peindre mes yeux, mon cerveau, mon cœur et ma main.

Paroles de mon mentor Maryse De May. .

Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta

L’événement Visages et paysages aquarelles de Marie Claire Valenta Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne