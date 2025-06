Visan à Rosé Visan 7 juillet 2025 19:30

Vaucluse

Visan à Rosé Place de la coconière Visan

7 juillet 2025 19:30

22:30:00

2025-07-07

Visan à Rosé dégustation des vins des domaines LUCENA et PERE CLEMENT , musique par Vince Burnett et restauration assurée

Place de la coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

English :

Visan à Rosé wine tasting at the LUCENA and PERE CLEMENT estates, music by Vince Burnett and catering provided

German :

Visan à Rosé Weinprobe der Weingüter LUCENA und PERE CLEMENT , Musik von Vince Burnett und versicherte Verpflegung

Italiano :

Degustazione di vini Visan à Rosé delle tenute LUCENA e PERE CLEMENT, musica di Vince Burnett e catering

Espanol :

Visan à Rosé degustación de vinos de las fincas LUCENA y PERE CLEMENT, música de Vince Burnett y catering

