Visan à Rosé Visan

Place de la Coconière Visan Vaucluse

Début : Lundi 2025-07-14 19:30:00

fin : 2025-07-14 22:30:00

2025-07-14

Soirée superbe prévue pour le 14 juillet !! Behind the Sun, meilleur groupe du Vaucluse, dégustation du vin de Coste Chaude et Guintrandy, et les huîtres moules crevettes et frites de Kiki de Bouzigues. La meilleure soirée de l’été pour la fête nationale

Place de la Coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

English :

Superb evening planned for July 14! Behind the Sun, best band in Vaucluse, wine tasting by Coste Chaude and Guintrandy, and oysters, mussels, shrimps and fries by Kiki de Bouzigues. The summer’s best fête nationale party

German :

Super Abend für den 14. Juli geplant!!! Behind the Sun, die beste Band aus dem Vaucluse, Weinprobe von Coste Chaude und Guintrandy und Austern mit Muscheln, Garnelen und Pommes frites von Kiki de Bouzigues. Der beste Abend des Sommers zum Nationalfeiertag

Italiano :

Una serata superba in programma per il 14 luglio! Behind the Sun, la migliore band del Vaucluse, degustazione di vini presso Coste Chaude e Guintrandy, ostriche, cozze, gamberi e patatine fritte da Kiki de Bouzigues. La migliore serata dell’estate per la Fête Nationale

Espanol :

¡Una velada magnífica prevista para el 14 de julio! Detrás del Sol, la mejor banda del Vaucluse, degustación de vinos en Coste Chaude y Guintrandy, y ostras, mejillones, gambas y patatas fritas de Kiki de Bouzigues. La mejor velada del verano para la Fête Nationale

