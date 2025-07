Visan à Rosé Visan

Visan à Rosé Visan lundi 21 juillet 2025.

Visan à Rosé

Place de la Coconière Visan Vaucluse

Début : Lundi 2025-07-21 19:30:00

fin : 2025-07-21 22:00:00

2025-07-21

Une soirée ou ce sera les Visanaises et Visanais vont régaler tout le monde avec le Karaoké de Guy…. accompagné par les vins de Domaine Lucena et de notre Cave Co-operative et leur nouveau ligne Ferdinand, plus les grillades frites des Unis Ados…

Place de la Coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

English :

An evening where the Visanese will delight everyone with Guy….’s Karaoke accompanied by wines from Domaine Lucena and our Cave Co-operative and their new Ferdinand line, plus fried grills from Unis Ados…

German :

Ein Abend, an dem die Visanerinnen und Visaner alle mit dem Karaoke von Guy…. verwöhnen werden, begleitet von den Weinen der Domaine Lucena und unserer Cave Co-operative und ihrer neuen Linie Ferdinand, sowie den Grillpommes frites der Unis Ados…

Italiano :

Una serata in cui i Visanaise e i Visanais delizieranno tutti con il Karaoke di Guy…. accompagnato dai vini di Domaine Lucena e della nostra Cooperativa Cave e dalla loro nuova linea Ferdinand, oltre alle grigliate fritte degli Unis Ados…

Espanol :

Una velada en la que los Visanaise y los Visanais harán las delicias de todos con el Karaoke de Guy…. acompañado de los vinos de Domaine Lucena y de nuestra Cooperativa Cave y su nueva línea Ferdinand, además de las parrilladas fritas de los Unis Ados…

L’événement Visan à Rosé Visan a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes