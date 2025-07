Visan à Rosé Visan

Place de la Coconière Visan Vaucluse

Lundi 2025-08-04 19:30:00

2025-08-04 22:00:00

2025-08-04

Pour nous régaler cette semaine nous avons une dégustation des vins de 7ème Clos et Guintrandy, l’accompagnement musical par Livio Jay (une nouvelle star à Visan) et les frites, crêpes et gaufres d’Unis Ados… Une superbe soirée vous attends!

Place de la Coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

English :

This week, we’ve got wine tastings from 7ème Clos and Guintrandy, musical accompaniment by Livio Jay (a new star in Visan) and French fries, crêpes and waffles from Unis Ados… A superb evening awaits you!

German :

Diese Woche gibt es eine Weinprobe mit den Weinen von 7ème Clos und Guintrandy, musikalische Begleitung von Livio Jay (ein neuer Star in Visan) und Pommes frites, Crêpes und Waffeln von Unis Ados… Ein toller Abend erwartet Sie!

Italiano :

Questa settimana degustazione di vini 7ème Clos e Guintrandy, accompagnamento musicale di Livio Jay (nuova star di Visan) e patatine, crêpes e waffles di Unis Ados… Vi aspetta una serata superba!

Espanol :

Esta semana tenemos una degustación de vinos de 7ème Clos y Guintrandy, acompañamiento musical de Livio Jay (nueva estrella de Visan) y patatas fritas, crêpes y gofres de Unis Ados… Le espera una velada magnífica

