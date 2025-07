Visan à Rosé Place de la Coconière Visan

Début : Lundi 2025-08-11 19:30:00

fin : 2025-08-11 22:30:00

2025-08-11

Dégustation des vins du Domaine Cantharide et Domaine Lauribert, accompagné par Anais Interval Duo !! Encore une nouvelle star à Visan !! Restauration par la Maison du Tourisme, les pizzerias de Visan, La ver à soie et le Café du Siècle ! Un régale !

Place de la Coconière PLACE DE LA COCONIERE Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

English :

Wine tasting at Domaine Cantharide and Domaine Lauribert, accompanied by Anais Interval Duo! Another new star in Visan! Catering by Maison du Tourisme, Visan pizzerias, La ver à soie and Café du Siècle! A real treat!

German :

Weinprobe der Domaine Cantharide und Domaine Lauribert, begleitet von Anais Interval Duo!!! Noch ein neuer Star in Visan!! Catering durch das Maison du Tourisme, die Pizzerien von Visan, La ver à soie und das Café du Siècle! Ein Leckerbissen!

Italiano :

Degustazione di vini del Domaine Cantharide e del Domaine Lauribert, accompagnati dal Duo Anais Interval ! Un’altra nuova stella a Visan! Ristorazione a cura della Maison du Tourisme, delle pizzerie di Visan, de La ver à soie e del Café du Siècle! Un vero piacere!

Espanol :

¡Degustación de vinos de Domaine Cantharide y Domaine Lauribert, acompañados por Anais Interval Duo ! ¡Otra nueva estrella en Visan! ¡Catering de la Maison du Tourisme, pizzerías Visan, La ver à soie y Café du Siècle! Una auténtica delicia

