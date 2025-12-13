Viscum Cholet

Viscum

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25 20:40:00

2026-03-25

Compagnie Les corps jetés, Noé ChapsalIl vient du breakdance, elle de la danse jazz et contemporaine. Chacun virtuose dans sa discipline, Noé Chapsal et Charlotte Louvel explorent et questionnent le désir de fusion avec l’autre, avec soi, avec le monde.

Dans une gestuelle fulgurante, deux individus habillés de cuir noir s’entrechoquent et s’accompagnent dans un espace restreint. Les danseurs traversent les étapes maladroites, violentes et touchantes de la rencontre avec l’autre. Bonds explosifs et acrobaties félines s’alternent dans une danse sous haute tension, aussi puissante que généreuse. Au-delà de la forme, cette pièce nous parle d’intensité, des tentatives aussi belles qu’épuisantes de cheminer l’un vers l’autre, de consentement, de la juste distance entre deux corps.

Un duo haletant et organique. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

