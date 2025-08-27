VISCUM Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 21:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Théâtre

dès 7 ans durée 40 mn

Vêtus de cuir noir, les deux interprètes arrivent et déploient une corde au sol, délimitant un cercle dont ils ne sortiront quasiment jamais. Puis, ils se jettent, s’entrechoquent, rebondissent l’un sur l’autre pour finir par ouvrir les bras et se balancer ensemble. Il s’agit d’une rencontre amoureuse. Durant 40 minutes haletantes, ils traversent les étapes maladroites, violentes et touchantes de la rencontre avec l’autre. Noé Chapsal vient de la breakdance, Charlotte Louvel de la danse contemporaine un mélange qui fonctionne merveilleusement.

Ils évoluent ensemble, c’est parfaitement synchronisé et ça va très vite. Fusion ou antagonisme, les mouvements sont précis. Un duo d’une rare intensité. La Provence

> Un atelier danse est proposé le mardi 7 avril de 18h à 20h.

DISTRIBUTION

Chorégraphie et mise en scène Noé Chapsal

Interprétation Charlotte Louvel, Noé Chapsal

Compagnie des Corps Jetés

PRODUCTION

Production Compagnie des Corps Jetés

Coproduction Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne / Saint-Martin d’Hères en Scène / La Villette IADU / Les studios Dyptik / Auditorium de Seynod / La Manufacture d’Aurillac / Centre culturel Les Salorges de Noirmoutier

Soutien DRAC Auvergne Rhône-Alpes / Département de l’Isère / Communauté de communes du Grésivaudan / Commune de Pontcharra .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

