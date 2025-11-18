VISCUM THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Perpignan
VISCUM THEATRE DE L’ARCHIPEL
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 20
Début : Lundi 2025-11-18 19:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-18 2025-11-19
Théâtre de l’Archipel Dans un duo intense et haletant, sur des musiques organiques, les danseurs Noé Chapsal et Charlotte Louvel composent un corps‑à‑corps au cordeau, où l’engagement physique est à son paroxysme. Derrière ses machines, le musicien Christophe Ruetsch laisse échapper une atmosphère musicale digne de films de science‑fiction.
English :
Théâtre de l’Archipel In an intense, breathless duet, set to organic music, dancers Noé Chapsal and Charlotte Louvel compose a body-to-body performance in which physical commitment is at its peak. Behind his machines, musician Christophe Ruetsch lets loose a musical atmosphere worthy of science-fiction films.
German :
Théâtre de l’Archipel In einem intensiven und atemlosen Duett zu organischer Musik komponieren die Tänzer Noé Chapsal und Charlotte Louvel einen Körper-an-Körper-Kurs, bei dem der körperliche Einsatz auf dem Höhepunkt ist. Der Musiker Christophe Ruetsch lässt hinter seinen Maschinen eine musikalische Atmosphäre entstehen, die an Science-Fiction-Filme erinnert.
Italiano :
Théâtre de l’Archipel In un intenso e affannoso duetto su musica organica, i danzatori Noé Chapsal e Charlotte Louvel danno vita a un’esibizione serrata in cui l’impegno fisico è al massimo. Dietro le sue macchine, il musicista Christophe Ruetsch sprigiona un’atmosfera musicale degna dei film di fantascienza.
Espanol :
Théâtre de l’Archipel En un dúo intenso y sin aliento, al son de una música orgánica, los bailarines Noé Chapsal y Charlotte Louvel crean un espectáculo tenso en el que el compromiso físico es máximo. Detrás de sus máquinas, el músico Christophe Ruetsch da rienda suelta a una atmósfera musical digna de las películas de ciencia ficción.
