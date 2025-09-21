Visibilité des femmes, au fil des rues de Montreuil RDV place Gisèle-Halimi Montreuil

Visibilité des femmes, au fil des rues de Montreuil RDV place Gisèle-Halimi Montreuil dimanche 21 septembre 2025.

Visibilité des femmes, au fil des rues de Montreuil Dimanche 21 septembre, 13h45, 16h15 RDV place Gisèle-Halimi Seine-Saint-Denis

12 participants maximum par visite.

Début : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T18:15:00

Venez découvrir la vie de femmes de tous horizons : résistantes, militantes politiques, pédagogues, écrivaines, aventurières, féministes militantes ou plasticiennes…

Connues, peu connues ou inconnues, elles ont donné leurs noms à une rue, une place, une allée, un square, ou à des bâtiments publics …

Par l’association des SAXIfragettes.

RDV place Gisèle-Halimi 40 rue Bel-Air 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée « Visibilité des femmes, au fil des rues de Montreuil »