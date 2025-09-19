« Visio conférence » – animée par Philippe Duvieuxbourg, restaurateur-doreur Collégiale Saint-martin à Bollène Bollène
« Visio conférence » – animée par Philippe Duvieuxbourg, restaurateur-doreur Vendredi 19 septembre, 18h30 Collégiale Saint-martin à Bollène Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00
Cette présentation retracera les différentes étapes de la restauration des trois bustes en bois doré récemment réinstallés dans la Collégiale.
Elle sera suivie d’une démonstration de dorure.
Rendez-vous à 18h30 à la Collégiale Saint Martin – Bollène
Collégiale Saint-martin, 84500 Bollène
