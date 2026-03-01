Visio-conférence avec le créateur des Légendaires Musée Semur-en-Auxois

Visio-conférence avec le créateur des Légendaires

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 17:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Ne ratez pas cette chance ! Une visio-conférence avec Patrick Sobral, le créateur des Légendaires.

Si vous voulez découvrir l’origine des girawas…c’est le moment ou jamais !

Inscrivez-vous, la salle est limitée en places .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Visio-conférence avec le créateur des Légendaires

L’événement Visio-conférence avec le créateur des Légendaires Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)