Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais lundi 20 avril 2026.
Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
L’association Au cœur de Faux organise une visio-conférence exceptionnelle avec Olivier Clerc, autour du thème Des accords toltèques au don du pardon . Auteur et conférencier reconnu, Olivier Clerc explore depuis de nombreuses années les chemins de la transformation intérieure. À travers cette rencontre, il nous proposera de relier la sagesse des accords toltèques à une expérience profonde et libératrice celle du pardon. Comment transformer nos relations à nous-mêmes et aux autres ? Comment nous libérer des blessures du passé pour avancer plus librement ? Une soirée pour ouvrir un espace de réflexion, de conscience et de cœur.
Réservation conseillée au 06 23 13 58 92
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
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English : Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon
L’événement Visio-conférence | Des accords Toltèques au don du pardon Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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