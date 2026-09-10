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AGENDA · Craponne-sur-Arzon

Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Salle de la gare Craponne-sur-Arzon

vendredi 16 octobre 2026 · Salle de la gare · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de la gare
Adresse
Place de la Gare
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ?

Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Conférence animée par le docteur Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre et auteur reconnu, au centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay, retransmise en visio en direct à Craponne !
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Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 78 96 

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English :

A lecture led by Dr. Patrick Ben Soussan, a renowned child psychiatrist and author, at the Pierre Cardinal Center in Le Puy-en-Velay, broadcast live via video conference to Craponne!

L’événement Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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