Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Salle de la gare Craponne-sur-Arzon
vendredi 16 octobre 2026 · Salle de la gare · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ?
Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Conférence animée par le docteur Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre et auteur reconnu, au centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay, retransmise en visio en direct à Craponne !
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Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 78 96
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English :
A lecture led by Dr. Patrick Ben Soussan, a renowned child psychiatrist and author, at the Pierre Cardinal Center in Le Puy-en-Velay, broadcast live via video conference to Craponne!
L’événement Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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