Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Salle de la gare Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ?

Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Conférence animée par le docteur Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre et auteur reconnu, au centre Pierre Cardinal du Puy-en-Velay, retransmise en visio en direct à Craponne !

.

Salle de la gare Place de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 78 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lecture led by Dr. Patrick Ben Soussan, a renowned child psychiatrist and author, at the Pierre Cardinal Center in Le Puy-en-Velay, broadcast live via video conference to Craponne!

L’événement Visio-conférence : Y a-t-il un parent parfait dans la salle ? Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay