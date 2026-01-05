Visio de lancement pour la semaine de l’Hôtellerie-Restauration et du Tourisme ! Agence RENNES NORD Rennes Lundi 26 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

Participez à notre visio de lancement dédiée à la semaine thématique HCRBT (Hôtellerie-Café-Restauration-Boisson-Tourisme). Cet événement est spécialement conçu pour les candidats souhaitant s’informer sur ce secteur et les différents événements organisés. Rejoignez-nous, découvrez le planning détaillé de la semaine et obtenez des réponses à toutes vos questions. Une opportunité à ne pas manquer pour bien préparer votre participation et maximiser vos chances de réussite ! Un lien de connexion vo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T14:30:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/555260

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



