VISIOCONFÉRENCE : 1925-2025, CENT ANS D’ART DECO HEC Alumni Paris Mercredi 10 décembre, 18h00 sur inscription

Il y a 100 ans, l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes , organisée à Paris, devait marquer l’émergence d’un mouvement artistique qui a transformé l’esthétique de la première moitié du XXe siècle. Dénommé le style Art déco, caractérisé par ses lignes géométriques, ses motifs stylisés et ses matériaux nobles, celui-ci a profondément influencé l’architecture, le mobilier, la décoration intérieure, les vitraux ou encore les arts plastiques et graphiques. Retour sur un passé qui s’est avéré pleinement prospectif.

Philippe Piguet, notre conférencier, est critique d’art et commissaire d’exposition indépendant. Il collabore régulièrement à la revue L’Oeil depuis 1985 et Art Absolument depuis 2002. Il est le directeur artistique de DRAWING NOWIPARIS, le Salon du Dessin Contemporain, depuis mars 2010.

Date : mercredi 10 décembre 2025 à 18H00

Inscription : sur le site HEC Alumni

Prix : 15 € par écran

Conférencier : Philippe Piguet

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T19:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris