Visioconférence création d’entreprise cumul activité conducteur transport scolaire H/F, La Chapelle-Saint-Mesmin – DT LOIRET, La Chapelle-Saint-Mesmin

Visioconférence création d’entreprise cumul activité conducteur transport scolaire H/F Lundi 8 juin, 14h30 La Chapelle-Saint-Mesmin – DT LOIRET Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T14:30:00+02:00 – 2026-06-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T14:30:00+02:00 – 2026-06-08T15:30:00+02:00

Vous souhaitez compléter vos revenus tout en poursuivant votre activité ? Dans le cadre de la semaine des metiers du Transport & de la Logistique, la FNTV Centre-Val de loire, France Travail et Transdev Centre-Val de Loire proposent aux créateurs d’entreprise une visioconférence sur la possibilité de cumuler une activité de conducteur de transport scolaire avec leur création d’entreprise, tout en bénéficiant si besoin, d’une formation au permis D.

14h30 Ouverture de la conférence 15h15 Question

La Chapelle-Saint-Mesmin – DT LOIRET 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/665576 »}]

Vous souhaitez compléter vos revenus tout en poursuivant votre activité ? #TousMobilisés Métiers du transport et de la logistique