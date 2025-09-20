Visioconférence Restitution des Fouilles du site de la Savane à Fort -de -France Musée d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de la Martinique Fort-de-France

Visioconférence Restitution des Fouilles du site de la Savane à Fort -de -France Samedi 20 septembre, 10h00 Musée d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de la Martinique Martinique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

10 h – Visioconférencede Christophe ARS (INRAP) sur la restitution des Fouilles du site de la Savane à Fort -de -France

15h – Visite guidée du musée

Musée d’Archéologie Précolombienne et de Préhistoire de la Martinique 9, rue de la Liberté 97200 Fort -de -France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

Les fouilles archéologiques de la savane, à Fort-de-France, ont révélé des vestiges bâtis et un mobilier céramique du XVIIIe siècle, ainsi que des espaces liés à l’activité portuaire. Archéologie activités portuaires

© Florent Xerri, Mad’In Drone