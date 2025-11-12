VISIOCONFÉRENCE : RODIN-BOURDELLE, DESTINS CROISES HEC Alumni Paris Mercredi 12 novembre, 18h00 sur inscription

VISIOCONFÉRENCE : RODIN-BOURDELLE, DESTINS CROISES

VISIOCONFÉRENCE : RODIN-BOURDELLE, DESTINS CROISES

En confrontant un torse, une main ou une tête d’Antoine Bourdelle (1861-1929) et d’Auguste Rodin (1840-1917), on comprend la modernité qu’ils ont développée l’un et l’autre dans l’esthétique du fragment. Bourdelle a été praticien de Rodin c’est-à-dire qu’il a taillé en pierre ce que Rodin concevait dans l’argile, avant de prendre ses distances avec lui.

Ils collectionnent l’un et l’autre des sculptures antiques grecques, romaines, égyptiennes, hindous, mais aussi des sculptures gothiques qui deviennent source d’inspiration pour leur propre production.

Dans cette conférence, les plus beaux morceaux des deux sculpteurs seront confrontés à ceux de Brancusi, Duchamp, Villon et Orloff. Impossible de faire l’impasse sur le rapport singulier de chacun aux œuvres qui résultent d’hybridations entre animal, végétal et humain. Richier et Giacometti, tous deux élèves de Bourdelle, concluront la séance.

Le conférencier Maxime Paz est, après une première vie de comédien, devenu historien de l’art (Ph. D.) spécialisé en sculpture des XIXème et XXème siècles. Guide-conférencier national, il a soutenu sa thèse de doctorat sur la formation des sculpteurs au XIXème siècle.

Date : mercredi 12 novembre 2025 à 18h00

Inscription : sur le site HEC Alumni

Conférencier : Maxime Paz

Prix : 15 € par écran

Correspondant : Alain Germillon (H71)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T19:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/club-hec-detente-visioconference-rodin-bourdelle-destins-croises/2025/10/31/12661

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris