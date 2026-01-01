Visioconférence Vacances Nature 2026 Altenach

Visioconférence Vacances Nature 2026

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21 19:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Présentation du programme 2026 des camps de vacances et accueils de loisirs ! Ce moment est destiné aux parents d’enfants de 5 à 16 ans.

Rejoignez-nous pour une visioconférence où nous vous présenterons notre programme 2026 des camps de vacances et accueils de loisirs !

Découvrez les thématiques de nos séjours, les nouveautés, leur pédagogie et leur organisation, et posez-nous toutes vos questions.

Ce moment est destiné aux parents d’enfants de 5 à 16 ans qui souhaiteraient en savoir plus sur notre programme de vacances.

Le lien de la visioconférence vous sera transmis par mail un peu avant le jour J, merci de bien le renseigner lors de votre inscription à cet évènement. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Presentation of the 2026 summer camp and leisure program! For parents of children aged 5 to 16.

