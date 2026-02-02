Vision artistes de la Palestine Maison des Arts Allonnes
Vision artistes de la Palestine
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-24 12:00:00
2026-03-10
Cette exposition vidéo de H.B réunit plusieurs artistes palestiniens. On peut citer Mohammad Ahmad Alshareif, Mohammed Elhaj, Diana Elhosary, Hanadi Bader, Laila Kassab, Reem M Arkan, Nadine Mohib Toukan, Wael Rabie, Azza Shaikh Ahmad… .
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 5 43 80 48 00
English :
This video exhibition by H.B. brings together several Palestinian artists.
