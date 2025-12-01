Vision Périphérique • Non Haddock • The Joke Sucks SUPERSONIC Paris

VISION PÉRIPHÉRIQUE (22h30)

(Indie rock – Paris, FR)

Vision Périphérique est un groupe indie rock français, célébrant une musique organique, variée et dynamique. Porté par l’héritage de mouvements rock, de la chanson et de la pop française, le groupe enchaine les titres aux rythmes entrainants et aux mélodies entêtantes.

Les 3 influences : BB Brunes, Arctic Monkeys, The Strokes

NON HADDOCK (21h00)

(Indie rock – Archère, FR)

Non Haddock, voilà un groupe qui joue du rock et qui chante en français !

Power trio formé en 2019, La bande délivre des morceaux chargés d’espièglerie sur une nappe de riffs aux relents très anglais. On pense à Dutronc ou Ferrer pour le côté à la fois léger et populaire. Non Haddock cultive un style à part, avec un sens du récit et du portrait au vitriol !

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Mustang, The Strokes

THE JOKE SUCKS (20h30)

(Psych rock 70’s – P.M.C.T – Paris, FR)

Né à Paris, The Joke Sucks est un duo qui mêle la sensualité trouble du rock alternatif à des textures électroniques rétro inspirées des années 90. Ils réinterprètent des sons comme Children ou Hardcore Vibes avec des guitares distordues, des boîtes à rythmes analogiques et une atmosphère post-apocalyptique romantique.

Les 3 influences : The Last Shadow Puppets, Depeche Mode, Crystal Castles

Samedi 27 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Il faut venir si vous êtes fans de… Arctic Monkeys, The Strokes & Circa Waves !

Le samedi 27 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

