Visionnage du Tour de France à la Maison Bleue Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes

Visionnage du Tour de France à la Maison Bleue Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes lundi 7 juillet 2025.

Visionnage du Tour de France à la Maison Bleue Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes 7 – 18 juillet

La Maison Bleue vous donne rendez-vous du 7 au 18 juillet, du lundi au vendredi et de 14h à 16h pour partager un moment convivial devant les étapes du tour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T18:00:00.000+02:00

1



Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Rennes 35000