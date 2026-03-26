Visionnage la Légende Napoléonienne Salle municipale Plougasnou

Visionnage la Légende Napoléonienne

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Patrimoine de Plougasnou vous invite à visionner le film de notre ami Hervé Pernot sur la Légende Napoléonienne se référant à six tableaux.

Présentation (une coproduction Cita Films/ Planète, 52′ X 2)

Dans l’imaginaire populaire, la légende napoléonienne s’est substituée le plus souvent à la vérité historique. Grâce aux premiers tableaux de cette légende, qui fut d’abord propagande ; puis, avec toutes les générations d’images qui ont suivi, on peut analyser comment le mythe s’est élaboré, s’est propagé, enraciné, et mesurer la distance qui sépare le récit épique des faits réels.

Napoléon a été le premier grand communicateur, dans l’histoire de la politique. Il a été le premier à comprendre l’importance de l’image. Tout le long de sa vie, jusque dans sa mort, il a confectionné sa propre légende. Il s’agissait, d’abord, d’une vaste opération de propagande, et puis la propagande est devenue mythologie. Il est vrai que la légende napoléonienne a bénéficié du talent de propagandistes exceptionnels Napoléon lui-même, David, Gros, Ingres ; Chateaubriand, Victor Hugo, Pouchkine, Abel Gance …

Aujourd’hui encore, la légende napoléonienne frappe les imaginations, suscite des comportements étonnants qui nous replongent au début du XIXème siècle.

Pour montrer comment s’est élaborée cette légende, et surtout à quelle réalité elle s’est substituée, le film est constitué de six tableaux de référence qui correspondent à six grands épisodes de l’épopée napoléonienne

– Le retour des cendres de Eugène Isabey.(1840)

– Bonaparte au pont d’Arcole d’Antoine-Jean Gros.(1796)

– Le Sacre de Jacques-Louis David.(1804)

– Napoléon sur le champ de bataille d’Austerlitz de François Gérard.(1805)

– Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau d’Antoine-Jean Gros.(1807)

– La Première Abdication à Fontainebleau de Paul Delaroche.(1814)

Chaque fois, le tableau est comparé à d’autres images, à des paroles historiques, à la survivance du culte de l’Empereur aujourd’hui, et derrière le mythe apparaît une réalité moins enthousiasmante, plus dure et plus cruelle. .

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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L’événement Visionnage la Légende Napoléonienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT BAIE DE MORLAIX