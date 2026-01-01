Visionnage Présélection de Courts-Métrages Festival International du Film de Nancy 2026 IECA Nancy

Visionnage Présélection de Courts-Métrages Festival International du Film de Nancy 2026

IECA 10 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mardi 2026-01-29 18:15:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-12 2026-02-19 2026-03-10 2026-03-19 2026-03-24 2026-04-09 2026-04-28

L’édition 2026 du Festival International du Film de Nancy se prépare… Et vous pourriez y contribuer !

Vous êtes amicalement convié.e.s aux séances de visionnage de présélection des courts-métrages pour la prochaine édition du festival. L’entrée est libre et gratuite, et le principe est simple

Étape 1 Regardez un ensemble de courts-métrages…

Étape 2 Discutez-en avec le reste du public…

Étape 3 Puis votez pour vos films préférés !

Les courts-métrages retenus seront susceptibles d’être diffusés à l’occasion du Festival International du Film de Nancy cet été. Autrement dit, votre regard façonne la sélection !Adultes

0 .

IECA 10 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 50 61

English :

The 2026 Nancy International Film Festival is getting ready? And you could be part of it!

You are cordially invited to the screening sessions for the pre-selection of short films for the next edition of the festival. Admission is free, and the principle is simple:

Step 1: Watch a selection of short films?

Step 2: Discuss them with the rest of the audience?

Step 3: Then vote for your favorites!

The short films selected will be screened at the Nancy International Film Festival this summer. In other words, your vote shapes the selection!

