Visions Nocturnes au Parc Animalier Gramat

Visions Nocturnes au Parc Animalier

1681 Avenue André Malraux Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-16 2025-12-26 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17

UNE AVENTURE LUMINEUSE AU COEUR DE L’HIVER

QUAND LA NUIT TOMBE SUR LE TRIANGLE NOIR DU QUERCY, LE PARC S’ILLUMINE…

Plongez dans un parcours féerique à la découverte des animaux et des paysages du parc avec des mises en scène lumineuses et poétiques. Une quête nocturne, immersive et participative, à vivre en famille ou entre amis.

UNE QUETE DANS LA NUIT

Partez en exploration dans le parc avec pour mission de retrouver les éclats de lumière disparus. Le parc devient un véritable théâtre nocturne, où chaque pas réserve une surprise

UN ESPACE CHALEUREUX POUR SE RETROUVER

Au cœur du parcours, profitez d’un espace convivial avec boissons chaudes, vin chaud, douceurs sucrées et petite restauration. Un moment de détente au coin du feu pour partager l’esprit de l’hiver. .

1681 Avenue André Malraux Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 81 22

English :

A LUMINOUS ADVENTURE IN THE HEART OF WINTER

WHEN NIGHT FALLS ON THE BLACK TRIANGLE OF QUERCY, THE PARK LIGHTS UP?

Immerse yourself in a magical journey to discover the park’s animals and landscapes, with luminous and poetic settings

German :

EIN LEUCHTENDES ABENTEUER IM HERZEN DES WINTERS

WENN DIE NACHT ÜBER DAS SCHWARZE DREIECK DES QUERCY HEREINBRICHT, ERSTRAHLT DER PARK IM LICHTERGLANZ?

Tauchen Sie ein in einen märchenhaften Parcours und entdecken Sie die Tiere und Landschaften des Parks mit leuchtenden und poetischen Inszenierungen

Italiano :

UN’AVVENTURA LUMINOSA NEL CUORE DELL’INVERNO

QUANDO CALA LA NOTTE SUL TRIANGOLO NERO DI QUERCY, IL PARCO SI ILLUMINA?

Immergetevi in un viaggio magico alla scoperta degli animali e dei paesaggi del parco, con allestimenti illuminati e poetici

Espanol :

UNA AVENTURA LUMINOSA EN PLENO INVIERNO

CUANDO CAE LA NOCHE EN EL TRIÁNGULO NEGRO DE QUERCY, EL PARQUE SE ILUMINA..

Sumérjase en un viaje mágico para descubrir los animales y paisajes del parque, con espectáculos iluminados y poéticos

