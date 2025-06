Visions poétiques – Tavant 21 juin 2025 10:00

Exposition de peintures Visions Poétiques Entrée libre. Acrylique, huile, aquarelle, encre.

Trois artistes Tourangelles se partagent l’espace de la magnifique Eglise Romane St Nicolas, Eglise réputée pour sa crypte ornée de fresques authentiques du XII siècles.

Le Vernissage aura lieu le 21 Juin à partir de 18h devant l’église. Un apéritif dînatoire vous sera offert et vous pourrez échanger avec les artistes. .

1 Rue Saint-Nicolas

Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 57 34 05 mairie@tavant.fr

English :

Exhibition of paintings « Visions Poétiques » Free admission. Acrylic, oil, watercolor, ink.

Three Touraine artists share the space of the magnificent Romanesque Church of St Nicolas, renowned for its crypt adorned with 12th-century frescoes.

Vernissage on June 21 at 6pm.

German :

Gemäldeausstellung « Visions Poétiques » Freier Eintritt. Acryl, Öl, Aquarell, Tinte.

Drei Künstlerinnen aus Tours teilen sich den Raum der wunderschönen romanischen Kirche St Nicolas, die für ihre mit Fresken aus dem 12. Jahrhundert geschmückte Krypta bekannt ist.

Die Vernissage findet am 21. Juni um 18 Uhr statt.

Italiano :

Mostra di pittura « Visions Poétiques » Ingresso libero. Acrilico, olio, acquerello, inchiostro.

Tre artisti della Touraine condividono lo spazio della magnifica chiesa romanica di St Nicolas, nota per la sua cripta decorata con affreschi del XII secolo.

Il Vernissage si terrà il 21 giugno alle 18.00.

Espanol :

Exposición de pintura « Visions Poétiques » Entrada gratuita. Acrílico, óleo, acuarela, tinta.

Tres artistas de Touraine comparten el espacio de la magnífica iglesia románica de San Nicolás, famosa por su cripta decorada con frescos del siglo XII.

El Vernissage tendrá lugar el 21 de junio a las 18h.

