Visit’ Apéro à Saint-Dizier Bureau Information Touristique Saint-Dizier

Visit’ Apéro à Saint-Dizier 22 juillet et 14 août Bureau Information Touristique Haute-Marne

8,5 € / adulte – 4€ /enfant à partir de 12 ans. Sur inscription uniquement.

Début : 2025-07-22T14:30:00 – 2025-07-22T16:30:00

Fin : 2025-08-14T14:30:00 – 2025-08-14T16:30:00

Balade commentée au travers des rues Bragardes à la découverte de l’ancienne Place forte royale et du patrimoine métallurgique avec les fontes d’art d’artistes de renom, tel Hector Guimard. La visite est suivie d’une dégustation de produits du terroir. Sur réservation uniquement.

Bureau Information Touristique 12 rue Emile Giros 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 05 31 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lacduder.com »}]

