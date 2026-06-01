Visita à Reserva Técnica do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, Museu de Saúde Pública Emílio Ribas – Instituto Butantan, São Paulo

Visita à Reserva Técnica do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas Samedi 27 juin, 11h00 Museu de Saúde Pública Emílio Ribas – Instituto Butantan

Inscrição no local antes do início do evento

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Os participantes poderão visitar a reserva técnica acompanhados pela equipe técnica, conhecendo processos de acondicionamento, conservação e preservação do acervo. Durante a visita conversaremos sobre os desafios da salvaguarda do patrimônio e o papel das reservas técnicas na preservação da memória. Limite para 20 pessoas.

Museu de Saúde Pública Emílio Ribas – Instituto Butantan São Paulo, Rua Tenente Pena, 100 São Paulo 01127-010 Bairro da Luz São Paulo [{« type »: « email », « value »: « museuer.educadores@butantan.gov.br »}, {« type »: « phone », « value »: « 1137236963 »}, {« type »: « email », « value »: « acervoer@butantan.gov.br »}, {« type »: « phone », « value »: « 1126273880 »}]

A reserva técnica é o espaço nos bastidores do museu destinado à guarda, conservação e catalogação do acervo que não está em exposição.