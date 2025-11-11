Visita del castillo en castellano Rue du Château Pau
Visita del castillo en castellano Rue du Château Pau dimanche 14 décembre 2025.
Visita del castillo en castellano
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Durante las vacaciones de Navidad, el Museo Nacional les ofrece visitas guiadas en español.
Además, el castillo les invita a descubrir sus ricas colecciones durante estas fechas especiales, con reserva. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
English : Visita del castillo en castellano
German : Visita del castillo en castellano
Italiano :
Espanol : Visita del castillo en castellano
L’événement Visita del castillo en castellano Pau a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Pau